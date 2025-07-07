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11:51, 7 июля 2025Россия

Названо число получивших 300 баллов на ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: 13 россиян получили 300 баллов на ЕГЭ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhin / News.ru / Globallookpress.com

Среди всех сдававших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 13 человек получили 300 баллов. Это число назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

По словам Музаева, еще 6800 человек получили 100 баллов за экзамен.

Чиновник добавил, что почти 150 тысяч человек оказались недовольны своим результатом ЕГЭ и отправились на пересдачу. Кроме того, в 13 случаях проведение экзамена пришлось прерывать из-за воздушной тревоги.

«Из 5766 участников, которых это (прерывание экзамена из-за воздушной угрозы — прим. «Ленты.ру») коснулось, 10 человек воспользовались правом пересдачи в резервный день, остальные завершили выполнение экзамена в тот же день», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российских школьников привезли на ЕГЭ на патрульной машине с мигалками и сняли на видео.

ЖЗЛ
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