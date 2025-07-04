Российских школьников привезли на ЕГЭ на патрульной машине с мигалками и сняли на видео

В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине с мигалками

В Геленджике школьников отвезли на пересдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на патрульной машине с мигалками. Необычный способ привезти выпускников к образовательному учреждению сняли на видео. Ролик опубликовала заместитель главы Геленджика Янина Скорикова в своем Telegram.

По данным РЕН ТВ, на трассе М-4 «Дон» фура с трубами перекрыла трассу, из-за чего движение было приостановлено. В пробку попали школьники, которые опаздывали на экзамен.

Как рассказала Скорикова, на ЕГЭ ехали семеро выпускников из Пшады и Архипо-Осиповки. По словам чиновницы, после сообщений о происшествии и заторе на трассе, их разыскивали с полицией, затем пересадили в патрульные машины и доставили к месту сдачи экзамена.

На опубликованном видео можно увидеть, как российских школьников везли несколько полицейских машин с включенными проблесковыми маячками по пустой трассе. «Вот так с мигалками на патрульных машинах наших детей доставили в школу на пересдачу экзамена», — подписала пост Скорикова.

Ранее сообщалось, что правила пересдачи ЕГЭ для выпускников в 2025 году не изменятся. Они по-прежнему не смогут выбрать лучшие баллы за экзамен.