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10:27, 19 мая 2025Россия

В Рособрнадзоре высказались о правилах пересдачи ЕГЭ в этом году

Глава Рособрнадзора Музаев: Правила пересдачи ЕГЭ в этом году не изменятся
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Правила пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников в этом году не изменятся. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

Выпускники, как уточнил глава ведомства, по-прежнему не смогут выбрать лучшие баллы за экзамен — будут считаться засчитанными те, которые экзаменуемый получил после пересдачи ЕГЭ даже в том случае, если они будут хуже первой попытки.

«В течение недели или двух кардинально изменить результат невозможно, если нет сильной школьной основы. Поэтому мы не хотим мотивировать всех выпускников, чтобы они просто шли на пересдачу в надежде, чтобы засчитали лучший результат», — сказал Музаев.

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По его словам, когда выпускник решает пересдавать один из предметов ЕГЭ, он берет на себя ответственность за принятое решение, так как экзамен — шаг во взрослую жизнь.

Впервые российские старшеклассники смогли пересдать ЕГЭ по одному любому предмету в 2024 году. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. До этого пересдать разрешалось исключительно госэкзамены по русскому языку и математике и только при условии, что экзаменуемый не набрал минимальный балл для получения аттестата.

Впоследствии стало известно, что около 73 процентов школьников, впервые воспользовавшихся правом пересдачи одного из предметов единого государственного экзамена, смогли улучшить свой результат.

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