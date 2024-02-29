Путин анонсировал одно изменение в ЕГЭ

Путин предложил разрешить выпускникам России пересдавать один предмет ЕГЭ

Президент России Владимир Путин предложил дать выпускникам возможность пересдавать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Предлагаю дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно, по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — сказал он.

Такая возможность у учеников выпускных классов должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи, объяснил Путин.

Школьники в России сейчас сдают выпускные экзамены, которые делятся на две категории. К первой относятся обязательные предметы (русский язык и базовая или профильная математика), ко второй — остальные предметы, которые 11-классники выбирают для поступления в вузы по определенным направлениям. Первую категорию ЕГЭ школьники сдают для получения аттестата о среднем общем образовании, вторую — по желанию.