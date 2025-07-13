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20:59, 13 июля 2025Ценности

Белла Хадид опубликовала фото в бикини

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 28-летняя манекенщица позировала в белом бикини, состоящем из крошечного бюстгальтера и микрошортов. При этом знаменитость похвасталась рельефным прессом.

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Образ дополнила белая шляпа в ковбойском стиле. В то же время звезда собрала волосы в два низких хвоста и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июле Белла Хадид в бикини снялась для рекламы аромата Arabella. Поверх купальника она накинула прозрачный кардиган с короткими рукавами, декорированный кружевом.

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