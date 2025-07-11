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10:15, 11 июля 2025Ценности

Белла Хадид в бикини снялась для рекламы

Американская супермодель Белла Хадид в бикини снялась для рекламы аромата
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @orebella / @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном образе снялась для рекламы аромата Arabella. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенных снимках в крошечном бикини с клетчатым принтом, демонстрируя стройное тело.

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Поверх упомянутого комплекта она накинула прозрачный кардиган с короткими рукавами, декорированный кружевом. Образ завершили высокие коричневые казаки и многочисленные аксессуары.

В июне Белла Хадид опубликовала откровенное архивное фото. Модель была запечатлена в купальнике и коричневом платке, сидя на диване с братом Анваром Хадид.

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