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12:29, 23 июня 2025Ценности

Белла Хадид опубликовала откровенное архивное фото

Модель Белла Хадид опубликовала архивный снимок в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала откровенное архивное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в цветном бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. Поверх наряда она повязала коричневый платок. В то же время звезда дополнила образ украшенной медальонами золотой цепью в области талии.

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На фото также был запечатлен брат Хадид Анвар в черной майке на широких бретелях. «Ты по-прежнему веселый и заставляешь меня смеяться до слез», — подписала модель кадр.

В мае Белла Хадид опубликовала фото в трусах. Манекенщица на размещенном кадре расположилась на стуле в оголяющей живот белой футболке.

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