Белла Хадид опубликовала фото в трусах

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид опубликовала откровенное фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица на размещенном кадре сидит на стуле. На ней оголяющая живот белая футболка и трусы в красный горох. Также она позировала перед камерой в солнцезащитных очках и балетках.

Кроме того, знаменитость поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в джинсовой мини-юбке и шелковом халате. При этом на последнем фото можно заметить, что звезда не стала надевать под изделие бюстгальтер.

Ранее Хадид пожаловалась на последствия тяжелой болезни Лайма. Тогда модель призналась, что многие рутинные задачи, с которыми большинство людей справляются без труда, для нее часто становятся испытанием.