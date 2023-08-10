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10:06, 10 августа 2023Экономика

В России удвоили производство популярного лакомства

В России во втором квартале 2023 года в два раза выросло производство мороженого

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Производство мороженого в России во втором квартале 2023 года выросло вдвое. Об этом со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак» пишут «Известия».

Всего было выпущено 188 миллионов килограммов этого популярного лакомства, тогда как в первом квартале — только 99,53 миллиона килограммов. При этом по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечено увеличение объемов производства мороженого на 27 процентов, сообщили аналитики. Год назад этот показатель составлял 148 миллионов килограммов.

Замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов объясняет такой значительный рост производства повышенным спросом — текущее лето стало значительно более жарким по сравнению с нетипично холодным в 2022 году. Повлияла на наращивание объемов и стабилизация цен на упаковку, а также снижение цен на сырое молоко. В результате производители захотели сделать запасы продукции с долгим сроком хранения из подешевевшего сырья, отметил эксперт.

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Больше всего в прошедшем квартале мороженое производили в Центральном (33 процента) и Приволжском (21 процент) федеральных округах, а наименьшие объемы были выпущены в Северо-Кавказском (2,3 процента) и Дальневосточном (1,5 процента) федеральных округах. При этом объем производства был увеличен как минимум в два раза во всех регионах, заявили аналитики.

Специалисты системы отметили и изменение структуры производства. Если с начала года наблюдалось увеличение выпуска мороженого в вафельном стаканчике, то во втором квартале доля этого типа продукта сократилась с 43 до 40 процентов в годовом выражении. Снизилась и доля эскимо на палочке, с 27 до 25 процентов. При этом вафельные рожки стали более популярны — их количество в общем объеме производства выросло до 13 процентов.

Ранее стало известно о снижении цен в России на некоторые молочные продукты. По данным «Честного знака», сильнее всего упала цена на сгущенное молоко — на 2,86 процента, до 272 рублей за литр. Также подешевели пастеризованные сливки и молоко, кефир, мороженое и сыр, они потеряли в цене от 1,15 до 1,4 процента. При этом сухое молоко подорожало сразу на 8,46 процента, до 692 рублей за килограмм.

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