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13:57, 4 августа 2023Экономика

В России подешевели некоторые молочные продукты

«Честный знак»: в России подешевели сгущенка, мороженое и кефир

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Некоторые виды молочной продукции подешевели в июле в России, пишут «Известия» со ссылкой на данные госсистемы маркировки «Честный знак».

Сильнее всего упала цена на сгущенное молоко — на 2,86 процента, до 272 рублей за литр. Также подешевели пастеризованные сливки и молоко, кефир, мороженое и сыр, они потеряли в цене от 1,15 до 1,4 процента. При этом стоимость ультрапастеризованного молока и йогурта не изменилась. Сухое молоко подорожало сразу на 8,46 процента, до 692 рублей за килограмм.

Ранее россиян предупредили о предстоящем подорожании некоторых продуктов питания из-за снижения курса рубля. По словам экспертов, вырастут цены на оливки, некоторые сорта чая и кофе, а вот местные сезонные овощи и фрукты эта тенденция затронет вряд ли.

Резкое подорожание оливкового масла уже практически неизбежно. Помимо ситуации с валютными курсами на стоимость этого продукта для россиян влияет и резкое снижение объемов его производства из-за аномальной жары. Например, в Греции ожидается уменьшение урожая с прошлогодних 300 тысяч тонн до 200 тысяч.

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    Дмитрий Воронин
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