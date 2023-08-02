Производство оливкового масла резко снизится из-за аномальной жары

libre.gr: урожай оливкового масла в Греции снизится на треть на фоне засухи

Жара, засуха, размножение вредителей и лесные пожары станут причиной резкого снижения урожая оливкового масла в Греции, пишет портал libre.gr. В стране он снизится на треть, с прошлогодних 300 тысяч тонн до 200 тысяч, а в целом в Южной Европе показатель упадет сразу на 40 процентов.

По оценкам Европейской комиссии, которые приводят журналисты, производство оливкового масла в регионе сократится до 1,391 миллиона тонн с 2,272 миллиона тонн годом ранее. Хотя до следующего сбора урожая в Греции остается еще два месяца, производители продукта уже испытывают серьезное беспокойство на фоне засухи и аномального повышения температуры, помешавшего завязыванию плодов.

Турция для защиты внутреннего рынка с 1 августа приостановила на три месяца экспорт оливкового масла. Из-за мирового роста цен и увеличения экспорта стоимость масла в стране выросла более чем вдвое. Введенные меры связывают в том числе с тем, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

Такая ситуация складывается на фоне продолжительной экстремальной жары, с которой столкнулись страны региона. Метеорологи уже анонсировали возвращение в Южную Европу аномально высоких температур во второй половине августа. Главным пострадавшим от грядущей волны жары может стать как раз Греция, жители которой уже прочувствовали на себе последствия разрушительных лесных пожаров, затронувших в том числе острова Корфу и Родос. В атмосферу при этом был выброшен максимальный за последние 20 лет объем углекислого газа.