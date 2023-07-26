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15:00, 26 июля 2023Среда обитания

Опустошенной пожарами Греции предрекли усиление жары

Bloomberg: воздух в Греции 26 июля прогреется до 47 градусов Цельсия

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

К середине этой недели аномальная жара в Греции с большой долей вероятности усилится вопреки похолоданию в других частях Европы. В среду, 26 июля, воздух в средиземноморской стране прогреется до 47 градусов Цельсия, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз метеорологов.

За последнее время сильные лесные пожары практически опустошили остров Родос, расположенный на юго-востоке страны. Из-за аномальной жары было эвакуировано в общей сложности более двух тысяч человек. Усиление жары может значительно усложнить работу пожарных бригад по всей Греции, которые в настоящее время занимаются тушением 146 очагов возгорания.

Экстремальные погодные условия накануне затронули и самый северный остров Греции — Корфу. Ночью там было зафиксировано несколько очагов возгорания. В то же время кризисная ситуация на втором по величине греческом острове Эвия, напротив, улучшилась после обострения во вторник.

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Теперь наибольшие погодные риски сместились в сторону материковой части страны, включая район, расположенный в пригороде Афин. При этом ожидается, что жара в Греции начнет спадать с четверга, когда температура воздуха опустится сразу на восемь градусов Цельсия.

Местные власти уже приняли ряд мер, чтобы обезопасить жителей и туристов. Так, в районах, где температура воздуха составит 40 градусов и выше, любая работа на улице будет запрещена с полудня до 17:00. Режим работы афинского Акрополя также изменится — комплекс закроется в 11 часов утра и откроется в 17:30.

Ранее в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений. Согласно оценке экспертов Афинской национальной обсерватории, страна с большой долей вероятности переживет от 15 до 16 дней аномально высоких температур воздуха. До этого самая мощная волна жары наблюдалась в стране в июле 1987 года, когда экстремальные погодные условия держались на протяжении 12 дней.

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    Анатолий Акулов
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