CNN: в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений

Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом сообщает CNN.

«Мы, вероятно, переживем от 15 до 16 дней сильной жары, чего никогда раньше не было в нашей стране», — заявил директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос. По его словам, аномально жаркая погода может продлиться и дольше, однако в настоящее время это трудно предсказать.

Лагувардос подчеркнул, что самая мощная тепловая волна, которая была зарегистрирована в Греции, длилась 12 дней, она накрыла страну в июле 1987 года. Он также отметил, что температура в Афинах текущим летом может побить исторический рекорд — 44,8 градуса по Цельсию, который был зафиксирован в июне 2007 года.

Ранее автор теории о глобальном потеплении, ученый-климатолог Джеймс Хансен предсказал рекордный перегрев планеты. По его словам, с начала эпохи индустриализации общемировая температура поднялась примерно на 1,2 градуса, что привело к 20-процентной вероятности экстремально высоких температур в летний период.

