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15:25, 1 августа 2023Среда обитания

Европе предрекли новую волну экстремальной жары

Bloomberg: во второй половине августа юг Европы накроет новая волна жары

Фото: Remo Casilli / Unsplash

После продолжительной экстремальной жары страны Южной Европы с большой долей вероятности столкнутся с новой волной аномально высоких температур во второй половине августа. Такой исход предрекли метеорологи, сообщает Bloomberg.

Под угрозой изнуряющей засухи могут оказаться в том числе Испания, Греция и южные регионы Италии. Пиковые температуры там могут превысить предыдущий европейский рекорд в 48 градусов Цельсия, установленный в прошлом месяце на средиземноморском острове Сардиния.

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В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды заявили, что август традиционно считается самым теплым месяцем в году в Северном полушарии, и 2023-й в этом плане, скорее всего, не станет исключением. На усиление жары может повлиять ряд факторов, включая потепление поверхности воды Атлантического океана.

Главным пострадавшим от грядущей волны жары может стать Греция, жители которой уже прочувствовали на себе последствия разрушительных лесных пожаров, затронувших в том числе острова Корфу и Родос. В результате продолжительных стихийных бедствий в стране была сожжена территория размером с британскую столицу Лондон. Кроме того, из-за пожаров в атмосферу был выброшен максимальный за последние 20 лет объем углекислого газа.

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    Анатолий Акулов
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