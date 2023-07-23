С острова Родос эвакуировали более двух тысяч туристов из-за пожаров

С греческого острова Родос эвакуировали более двух тысяч туристов из-за лесных пожаров

На греческом острове Родов прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем, рассказал заместитель пресс-секретаря пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

На Родосе с 18 июля бушуют сильные лесные пожары, 22 июля огонь добрался до трех гостиниц в селении Киотари. Из ряда гостиниц были эвакуированы туристы. Артопиос также сообщил, что огонь дошел до прибрежного района Киотари.

«Эвакуация всех гостиниц прошла без проблем в безопасные места, и, по оценкам, более двух тысяч человек были спасены морем», — уточнил он.

По его словам, «превентивные эвакуации, проведенные на Родосе, касаются менее десяти процентов туристических объектов острова».

18 июля сообщалось, что одной из главных причин роста средних температур в странах Южной Европы стал тепловой взрыв в Сахаре, названный в честь Харона. Как ожидается, волны горячего воздуха затронут также семь юго-восточных регионов Франции. Экстремальная жара может нарушить работу местных атомных электростанций, отмечали эксперты.

Кроме того, ученые рассказали, что высокие температуры могут привести к повышенному риску сердечных приступов у жителей стран Южной Европы, Северной Африки, Азии, а также США. При этом наибольшую угрозу для уязвимых групп населения будут представлять аномально высокие температуры в ночное время суток.

Ранее сообщалось о риске усиления экстремальной жары в ряде стран Южной Европы, включая Италию, Испанию и Грецию, на территории которой уже вспыхнули крупные очаги лесных пожаров.