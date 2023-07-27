Оценен ущерб от лесных пожаров в Греции

C3S: лесные пожары в Греции выбросили максимальный объем углекислого газа за 20 лет

По итогам июля 2023 года более 100 лесных пожаров нанесли значительный ущерб атмосфере в Греции. За месяц было выброшено в общей сложности более миллиона тонн углекислого газа, что стало максимальным показателем как минимум за последние несколько десятилетий, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков службы Евросоюза (ЕС) по изменению климата Copernicus (C3S).

Дополнительный ущерб наносит тот факт, что стихийные бедствия уничтожают естественные поглотители углерода в стране. Выбросы CO2 в результате масштабных пожаров оказались эквивалентны трети от объемов углерода, которые леса обычно удаляют из атмосферы за год. Эксперты опасаются, что тепловые волны могут поставить под угрозу ключевое решение проблемы изменения климата.

В настоящее время власти ЕС активно прорабатывают схему сертификации выбросов углерода, которая помогла бы учитывать удаление углерода. Однако одна из ключевых проблем заключается в том, как убедиться, что улавливаемый CO2 не выбрасывается обратно в атмосферу. Продолжающиеся пожары в Греции продемонстрировали уязвимость подобной схемы.

Ранее сообщалось, что греческая столица Афины рискует превратиться в пустыню из-за увеличившейся за последнее время частоты лесных пожаров, вызванных глобальными климатическими изменениями. Стихийные бедствия разрушают оливковые рощи и сосновые леса, окружающие Афины, и не дают им времени на восстановление. В результате этого в обозримом будущем может начаться стремительное «опустынивание» окружающей местности.