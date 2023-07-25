Афинам предрекли превращение в пустыню

Bloomberg: разрушительные пожары грозят греческим Афинам превращением в пустыню Сахара

Столица Греции Афины рискует превратиться в пустыню из-за все чаще охватывающих страну лесных пожаров, вызванных изменениями климата. Об этом пишет Bloomberg.

В стране все чаще возникает экстремальная жара, которая провоцирует лесные пожары. Они разрушают оливковые рощи и сосновые леса, окружающие Афины, и не дают им времени на восстановление. «Если в этом или следующем году произойдет новый пожар, который, например, сожжет [лесные массивы] на горе Парнита, опустынивание начнется немедленно», — заявил профессор геологии Афинского национального университета Эфтимиос Леккас.

Вызванное глобальным потеплением продвижение пустыни Сахара на юг уже давно привело к экологической катастрофе в Судане и Чаде. Риск опустынивания для Греции, как и других стран Южной и Юго-Восточной Европы, возрастает по мере повышения температуры и снижения количества осадков.

Находящаяся в Средиземноморье Греция особенно уязвима по отношению к изменению климата. Из-за снижения количества осадков и повышения уровня моря соль из почвы там не вымывается. Ее количество становится больше, что приводит к ускорению опустынивания. По данным Министерства сельского хозяйства, в стране опустыниванию подвержено более трети территории.

Правительство разрабатывает меры по борьбе с этим процессом. В долгосрочной перспективе в Греции планируют выделить деньги на восстановление лесов, а также на профилактические меры. По словам эколога, профессора Афинского национального технического университета Кимона Хаджибироса, в ближайшее время в стране нужно заменить сосны вблизи существующих жилых кварталов деревьями, которые не распространяют пожары столь стремительно. Он также порекомендовал сокращать использование ископаемого топлива.

На прошлой неделе лесные массивы горели в юго-восточном регионе Аттика, в котором находятся Афины. В ближайшие дни температура на материковой части страны может достигнуть 47 градусов, что соответствовало бы рекордному показателю, установленному в Афинах в 1997 году.

Ранее Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую продолжительную жару за всю историю наблюдений в стране. Жаркая погода должна продлиться 15 или 16 дней.