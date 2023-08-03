Россиян предупредили о резком подорожании оливкового масла

АКОРТ: цены на импортное оливковое масло увеличились на 40–50% с начала года

С начала 2023 года средняя стоимость импортного оливкового масла из Италии, Греции, Турции и Туниса на российском рынке увеличилась на 40–50 процентов к уровню второй половины 2022-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая снижение объемов урожая оливок в вышеперечисленных странах, а также ослабление курса рубля к евро. При этим в АКОРТ заверили, что резкое удорожание оливкового масла не ударит по финансовому состоянию рядовых граждан, которые в большинстве своем предпочитают покупать менее дорогое подсолнечное масло.

В организации также допустили дальнейший рост цен на оливковое масло, однако уточнили, что этот процесс будет постепенным. Это обусловлено тем, что в настоящее время у значительной части российских торговых сетей есть запасы, сформированные до корректировки оптовых цен. В итоге конечная розничная стоимость будет определяться исходя из стоимости конкретной сделки.

Возможное резкое снижение объемов производства оливкового масла ранее связали с аномальной жарой в Греции и средиземноморском регионе. Эксперты предположили, что на фоне масштабных лесных пожаров и высоких температур суммарный показатель может сократиться сразу на 40 процентов. В самой Греции, как ожидается, последствия стихийных бедствий приведут к снижению объемов производства на треть — с прошлогодних 300 тысяч тонн до 200 тысяч.