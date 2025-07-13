Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:30, 13 июля 2025Моя страна

70-летний россиянин на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан

70-летний уфимец Коренецкий на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан
Екатерина Ештокина

Фото: @aleksandr.korenetskii

Уфимец зрелого возраста Александр Коренецкий на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан. Соответствующий пост публикует Telegram-канал Ufa_rb.

70-летний россиянин признался, что своим примером намерен доказать, что возраст не помеха для активного образа жизни. Лыжник и марафонец отправился в маршрут «Гармония жизни» из башкирского села Новобалтачево до села Балкашино в Казахстане.

Так, в день уфимец запланировал преодолевать 150 километров на велосипеде, останавливаясь со спальником в палатке. Кроме того, путешественник хочет ночевать в небольших городках и поселках и общаться с местными жителями.

Материалы по теме:
«Люди жили, потом все упало!» Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
«Люди жили, потом все упало!»Пустынная планета, волшебные горы и белый порошок: неожиданная сторона Казахстана
24 июля 2019
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022

Коренецкий подчеркнул, что его главная цель — пропаганда здорового образа жизни, путешествий, туризма и дружбы между народами Башкирии и Казахстана.

В июне россияне раскрыли любимые места для свадебных путешествий. Выяснилось, что большая часть опрошенных проводила медовый месяц в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление про Россию

    Беременная возлюбленная Тимати снялась в прозрачном бюстгальтере

    Завершился матч между звездами НХЛ и КХЛ

    В российском городе получивший на ЕГЭ 84 балла выпускник пересдал экзамен на 100 баллов

    70-летний россиянин на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан

    Жертвой урагана в Донецке стал 10-летний ребенок

    Стало известно о смерти бывшего президента Нигерии

    В Англии сразу после взлета разбился самолет

    Стало известно о пострадавших из-за урагана в Горловке

    «Это просто издевательство». Фетисов раскритиковал запрет российским спортсменам публиковать флаг страны в соцсетях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости