70-летний россиянин на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан

70-летний уфимец Коренецкий на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан

Уфимец зрелого возраста Александр Коренецкий на велосипеде отправился в путешествие в Казахстан. Соответствующий пост публикует Telegram-канал Ufa_rb.

70-летний россиянин признался, что своим примером намерен доказать, что возраст не помеха для активного образа жизни. Лыжник и марафонец отправился в маршрут «Гармония жизни» из башкирского села Новобалтачево до села Балкашино в Казахстане.

Так, в день уфимец запланировал преодолевать 150 километров на велосипеде, останавливаясь со спальником в палатке. Кроме того, путешественник хочет ночевать в небольших городках и поселках и общаться с местными жителями.

Коренецкий подчеркнул, что его главная цель — пропаганда здорового образа жизни, путешествий, туризма и дружбы между народами Башкирии и Казахстана.

В июне россияне раскрыли любимые места для свадебных путешествий. Выяснилось, что большая часть опрошенных проводила медовый месяц в Краснодарском крае.