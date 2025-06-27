Россияне раскрыли любимые места для свадебных путешествий

Отелло: 40 процентов россиян провели медовый месяц в поездке по стране

Большинство россиян (63 процента) хотели бы провести медовый месяц в поездке по стране, остальные отправились бы на отдых за границу. Любимые места для путешествий соотечественники раскрыли в опросе сервиса бронирования «Отелло», результаты есть у «Ленты.ру».

Выяснилось, что 60 процентов россиян, которые состоят в браке, ездили в свадебное путешествие, 40 процентов из них — по России.

Чаще всего они проводили медовый месяц в Краснодарском крае (36 процентов пар). Также популярными направлениями оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область (14 процентов), Золотое кольцо России (11 процентов), Кавказ (8 процентов) и Москва с областью (7 процентов).

При этом в поездках за границу влюбленные путешественники выбирали Турцию, Европу и Египет.

Ранее исследование показало, что большинство россиян хотели бы получить предложение руки и сердца в путешествии. При этом чаще всего россияне договариваются пожениться дома, наедине.