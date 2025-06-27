Россияне полюбили делать предложения руки и сердца в путешествиях

16 процентов россиян делали предложение руки и сердца в путешествии

Большинство россиян хотели бы получить предложение руки и сердца в путешествии — такое желание выразил 61 процент участников опроса сервиса «Отелло». Результаты исследования есть у «Ленты.ру».

Второй по популярности вариант — дома, наедине — за него проголосовало 36 процентов опрошенных. Еще по 20 процентов поделились, что хотели бы, чтобы это событие произошло на ужине в ресторане или во время водной прогулки или круиза, на борту яхты, катера или лайнера.

При этом чаще всего россияне договариваются пожениться дома (62 процента). Еще 16 процентов респондентов полюбили делать предложения в поездках, а 11 процентов — в ресторане, с кольцом в десерте и красивой музыкой.

Кроме того, опрос показал, что свадебное путешествие для россиян важнее пышного торжества. 68 процентов опрошенных предпочли бы тихо расписаться и уехать в медовый месяц. А 28 процентов россиян считают, что одно другому не мешает, и они бы хотели и свадьбу, и путешествие. Только 4 процента предпочитают пышную свадьбу поездке.

Ранее другое исследование показало, что мужчины считают путешествие в медовый месяц хорошей идеей, но предпочли бы просто лежать на пляже и наслаждаться отдыхом. Женщины хотели бы посещать экскурсии и путешествовать по разным городам.