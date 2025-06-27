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11:31, 27 июня 2025Путешествия

Россияне полюбили делать предложения руки и сердца в путешествиях

16 процентов россиян делали предложение руки и сердца в путешествии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Большинство россиян хотели бы получить предложение руки и сердца в путешествии — такое желание выразил 61 процент участников опроса сервиса «Отелло». Результаты исследования есть у «Ленты.ру».

Второй по популярности вариант — дома, наедине — за него проголосовало 36 процентов опрошенных. Еще по 20 процентов поделились, что хотели бы, чтобы это событие произошло на ужине в ресторане или во время водной прогулки или круиза, на борту яхты, катера или лайнера.

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При этом чаще всего россияне договариваются пожениться дома (62 процента). Еще 16 процентов респондентов полюбили делать предложения в поездках, а 11 процентов — в ресторане, с кольцом в десерте и красивой музыкой.

Кроме того, опрос показал, что свадебное путешествие для россиян важнее пышного торжества. 68 процентов опрошенных предпочли бы тихо расписаться и уехать в медовый месяц. А 28 процентов россиян считают, что одно другому не мешает, и они бы хотели и свадьбу, и путешествие. Только 4 процента предпочитают пышную свадьбу поездке.

Ранее другое исследование показало, что мужчины считают путешествие в медовый месяц хорошей идеей, но предпочли бы просто лежать на пляже и наслаждаться отдыхом. Женщины хотели бы посещать экскурсии и путешествовать по разным городам.

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