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09:04, 9 октября 2024Путешествия

Мужчины-путешественники оказались лентяями и захотели просто лежать на пляже

OneTwoTrip: большинство мужчин считают путешествие в медовый месяц хорошей идеей

Фото: Song_about_summer / Shutterstock / Fotodom

Большинство мужчин (42 процента) считают путешествие в медовый месяц хорошей идеей, но предпочли бы просто лежать на пляже и наслаждаться отдыхом. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и ювелирного бренда Sokolov, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, 43 процента мужчин оказались более ленивы и захотели провести поездку в спокойствии. А женщины хотели бы ходить на экскурсии и кататься по разным городам — такое мнение высказали 36 процентов опрошенных. Идею активного отдыха поддержали лишь 30 процентов мужчин.

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«Мужьям также нравятся тематические путешествия, например, гастротур (20 процентов голосов) и экстремальный отдых — походы и хайкинг (7 процентов). А новоиспеченные жены больше хотели бы отправиться на спа-курорт (19 процентов)», — указано в сообщении.

Что касается трат на свадебное путешествие, сильный пол оказался более щедрым. 46 процентов опрошенных готовы потратить на поездку от 200 до 300 тысяч рублей, а вот большинство женщин (24 процента) выбрали вариант «от 100 до 200 тысяч рублей».

Ранее стало известно, что спрос россиян на свадебные туры на Мальдивские острова вырос в десятки раз. Эксперты туроператора «Русский Экспресс» связывают подобный ажиотаж с возросшей ценовой доступностью островов.

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      Марк Успенский
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