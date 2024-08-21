Россияне массово захотели сыграть свадьбу на любимом курорте богачей

АТОР: спрос на свадебные туры на Мальдивы вырос в десятки раз

Спрос россиян на свадебные туры на Мальдивские острова вырос в десятки раз. О том, что соотечественники массово захотели жениться и выходить замуж на любимом курорте богачей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты туроператора «Русский Экспресс» связывают подобный ажиотаж с возросшей ценовой доступностью островов. По их словам, в последнее время туры на Мальдивы вышли из разряда «элитной роскоши» и сравнялись по стоимости с путевками в другие страны. Так, десятидневный пакетный тур в пятизвездочный отель-резорт Мальдив Malahini Kuda Bandos Resort с питанием «все включено» на сентябрь сейчас можно купить от 505 тысяч рублей на двоих. Для сравнения: десятидневный тур на те же даты в люксовый пятизвездочный отель Турции Nirvana Mediterranean Exсellence c питанием «ультра все включено» стоит от 464 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, по мнению экспертов, сыграть свадьбу или провести медовый месяц на Мальдивах — это модный тренд, который сохраняется в России не один год, а местные отели предлагают гостям множество вариантов проведения таких мероприятий на любой вкус и бюджет. Кроме того, многие гостиницы делают неплохие скидки на проживание, особенно летом, чтобы привлечь еще больше туристов.

Ранее россиянам назвали самое дорогое зарубежное направление для отдыха в 2024 году. Им стал африканский остров Маврикий.

