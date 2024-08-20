Россиянам назвали самое дорогое зарубежное направление для отдыха в 2024 году

РСТ: Маврикий назван самым дорогим зарубежным направлением для россиян

Маврикий назван самым дорогим зарубежным направлением для отдыха россиян в 2024 году. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на интернет-магазин Travelata, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средний чек тура на Маврикий составил 483 тысячи рублей с человека. На втором месте по дороговизне оказались острова Южной Азии со средней стоимостью за тур в 432 тысячи рублей. Третью строчку заняли Сейшельские острова — путевка туда обойдется в 394 тысячи рублей. Четвертое место заняла Танзания (294 тысячи рублей), пятое — Индонезия (292 тысячи рублей).

По объему продаж среди наиболее дорогих стран, как и в прошлом году, лидируют Мальдивы. «В 2024 году объем бронирований пакетных туров на Мальдивы вырос на 46 процентов. Наибольшей популярностью пользуются отели на атолле Северный Мале, их выбрали 34 процента туристов», — отметил директор по маркетингу Travelata Олег Козырев.

Ранее стало известно, что российские туристы проведут остаток лета на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей. По данным специалистов, среди крымских курортов наибольшей популярностью в августе пользуются Алупка, Гурзуф и Судак.

