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19:26, 26 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ высказались об открытии для России ворот на Славянск

УНИАН: Если Россия возьмет Николаевку, это откроет ворота на Славянск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России находятся всего в пяти километрах от Николаевки, которая открывает ворота на Славянск. О приближении российских войск к городу со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщает агентство УНИАН.

«Враг продолжает активную инфильтрацию и уже фиксируется в Рай-Александровке и других локациях в пяти километрах от города. В той же Рай-Александровке уже происходили стрелковые бои. Если враг захватит Николаевку — ворота на Славянск будут открыты», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска уже наносят по инфраструктуре города массированные удары. В частности, одной из главных целей в последнее время стала Славянская теплоэлектростанция.

Ранее командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил России с позывным Журба заявил, что российские войска успешно наступают на Краматорск, несмотря на активное сопротивление украинских войск. Он добавил, что российские войска охватывают Краматорск сразу с нескольких сторон.

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