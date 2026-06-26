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Культура
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19:21, 26 июня 2026Культура

Муромов высказался об исполнении своего хита Наташей Королевой

Михаил Муромов заявил, что Наташа Королева спела мимо ноты его хит «Яблоки на снегу»
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известный певец Михаил Муромов, исполнитель песни «Яблоки на снегу», рассказал о своем отношении к каверу Наташи Королевой. Об этом он рассказал в интервью mk.ru.

Артист признался, что ему понравилась версия Королевой, хоть она и не попала в ноту.

«Мы с ней договаривались об этом. Она хорошо перепела, в одном месте не ту нотку спела, но ничего страшного. У нее нарядно звучит», — заявил он.

Также Муромов отметил, что «Яблоки на снегу» в его исполнении долгое время не брали на телевидение и радио. «Пока меня не пригласили на "Песню года", ни по телевидению, ни по радио этой песни не было. Зато теперь просят только "Яблоки"!» — добавил он.

Ранее Муромов пожаловался на маленькую пенсию. Известно, что 74-летний артист получает дополнительный доход, поэтому его пенсия меньше, чем могла бы быть.

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