Муромов высказался об исполнении своего хита Наташей Королевой

Михаил Муромов заявил, что Наташа Королева спела мимо ноты его хит «Яблоки на снегу»

Известный певец Михаил Муромов, исполнитель песни «Яблоки на снегу», рассказал о своем отношении к каверу Наташи Королевой. Об этом он рассказал в интервью mk.ru.

Артист признался, что ему понравилась версия Королевой, хоть она и не попала в ноту.

«Мы с ней договаривались об этом. Она хорошо перепела, в одном месте не ту нотку спела, но ничего страшного. У нее нарядно звучит», — заявил он.

Также Муромов отметил, что «Яблоки на снегу» в его исполнении долгое время не брали на телевидение и радио. «Пока меня не пригласили на "Песню года", ни по телевидению, ни по радио этой песни не было. Зато теперь просят только "Яблоки"!» — добавил он.

Ранее Муромов пожаловался на маленькую пенсию. Известно, что 74-летний артист получает дополнительный доход, поэтому его пенсия меньше, чем могла бы быть.