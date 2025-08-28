Исполнитель хита «Яблоки на снегу» пожаловался на маленькую пенсию

Певец Михаил Муромов рассказал, что его пенсия составляет 12,3 тысячи рублей

Певец Михаил Муромов, известный своим хитом «Яблоки на снегу», назвал размер своей пенсии. Его слова передает издание News.ru.

Известно, что 74-летний артист получает дополнительный доход, поэтому его пенсия меньше, чем могла бы быть. По словам Муромова, его пенсия составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц.

«Сумму своих авторских оглашать не буду — смешная, копеечная, но я никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем, спасибо, Родина», — заявил он.

Сообщается, что у Михаила нет почетного звания, поэтому надбавка к пенсии ему не положена, а платных концертов у него давно не было, «поскольку нет соответствующих приглашений».

