Исполнитель хита «Яблоки на снегу» пожаловался на маленькую пенсию

Певец Михаил Муромов, известный своим хитом «Яблоки на снегу», назвал размер своей пенсии. Его слова передает издание News.ru.
Известно, что 74-летний артист получает дополнительный доход, поэтому его пенсия меньше, чем могла бы быть. По словам Муромова, его пенсия составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц.
«Сумму своих авторских оглашать не буду — смешная, копеечная, но я никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем, спасибо, Родина», — заявил он.
Сообщается, что у Михаила нет почетного звания, поэтому надбавка к пенсии ему не положена, а платных концертов у него давно не было, «поскольку нет соответствующих приглашений».
