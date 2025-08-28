Культура
16:57, 28 августа 2025

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» пожаловался на маленькую пенсию

Певец Михаил Муромов рассказал, что его пенсия составляет 12,3 тысячи рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певец Михаил Муромов, известный своим хитом «Яблоки на снегу», назвал размер своей пенсии. Его слова передает издание News.ru.

Известно, что 74-летний артист получает дополнительный доход, поэтому его пенсия меньше, чем могла бы быть. По словам Муромова, его пенсия составляет 12 тысяч 300 рублей в месяц.

«Сумму своих авторских оглашать не буду — смешная, копеечная, но я никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем, спасибо, Родина», — заявил он.

Сообщается, что у Михаила нет почетного звания, поэтому надбавка к пенсии ему не положена, а платных концертов у него давно не было, «поскольку нет соответствующих приглашений».

Ранее стало известно, что певец Михаил Муромов и музыкальный продюсер Александр Толмацкий не явились на судебное заседание по уголовному делу о расправе над Игорем Тальковымм.

