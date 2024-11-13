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14:19, 13 ноября 2024Силовые структуры

Певец Муромов и продюсер Толмацкий не явились в суд по делу о расправе над Тальковым

Муромов и Толмацкий не явились на заседание суда по делу об убийстве Талькова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Михаил Муромов

Михаил Муромов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певец Михаил Муромов и музыкальный продюсер Александр Толмацкий не явились на судебное заседание по уголовному делу о расправе над Игорем Тальковымм. Об этом в среду, 13 ноября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель судов Ленинградской области Дарья Лебедева.

По информации суда, обоих вызывали в качестве свидетелей и уведомили о необходимости явиться на заседание надлежащим образом при помощи повесток, SMS-сообщений, уведомлений, сообщений в мессенджерах и звонков. Александр Толмацкий ответил судье, что занят и не может явиться. Вместо Михаила Муромова на звонок ответила женщина, попросившая еще раз прислать повестку.

В пресс-службе судов региона напомнили, что суд в праве оштрафовать или организовать принудительный привод свидетелей на заседание.

Заседание проходит по уголовному делу в отношении обвиняемого в расправе над Тальковым, его концертного директора Валерия Шляфмана.

Ранее в суд приехала вызванная в качестве свидетельницы российская певица Наташа Королева. В своих показаниях она сообщила, что во время стрельбы она находилась на сцене и не слышала ничего, кроме музыки.

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