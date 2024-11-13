Певица Наташа Королева приехала в суд по делу о расправе над Игорем Тальковым

Суд в Петербурге допрашивает Наташу Королеву по делу об убийстве Игоря Талькова

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд допрашивает певицу Наташу Королеву в качестве свидетеля по делу о расправе над певцом Игорем Тальковым. Об этом сообщает «78.ru» в своем Telegram-канале.

По данным канала, заседание проходит по уголовному делу в отношении обвиняемого в расправе над Тальковым, его концертного директора Валерия Шляфмана. Во время заседания Королева рассказала, что во время стрельбы она находилась на сцене и не слышала ничего, кроме музыки. Отмечается, что от общения с журналистами певица отказалась.

Ранее сообщалось, по этому делу свидетелями проходят Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита.