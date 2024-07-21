По делу о стрельбе в певца Талькова допросят известных артистов

Суд допросит Газманова, Николаева и Титомира по делу об убийстве певца Талькова

В Петроградский районный суд Петербурга на допрос вызваны известные артисты в рамках слушаний по уголовному делу о стрельбе в октябре 1991 года, во время которой был ранен певец Игорь Тальков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Среди 150 свидетелей Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита. Первое заседание суда назначено на 23 июля. На скамье подсудимых концертный директор Талькова Валерий Шляфман, процесс над которым пройдет заочно, так как он уехал из России.

8 июля Следственный комитет России объявил о завершении следствия по событиям 33-летней. В ведомстве считают, что за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» вспыхнул конфликт из-за очередности выступления Талькова и Азизы. Шляфман, брат которого был криминальный авторитет 90-х, выстрелил в охранника певицы, но попал в Талькова.