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12:15, 11 июля 2024Силовые структуры

В Петербурге суд зарегистрировал дело о расправе над Игорем Тальковым

Суд зарегистрировал дело против директора Шляфмана об убийстве Талькова
Игорь Тальков

Игорь Тальков. Фото: Н. Синицына / РИА Новости

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в расправе над певцом Игорем Тальковым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Материалы дела переданы судье.

Концертный директор Талькова заочно обвиняется по статьям УК РСФСР: умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, и покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Ранее сообщалось, что следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Шляфмана. Следствие установило, что в ходе конфликта, возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в октябре 1991 года между Шляфманом и артистом Игорем Малаховым, первый достал револьвер и попытался выстрелить в последнего, однако пуля попала в Талькова.

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      Екатерина Кашурникова
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