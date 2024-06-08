Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 8 июня 2024Силовые структуры

В расправе над Игорем Тальковым обвинили его концертного директора

Игоря Шляфмана официально обвинили в убийстве Игоря Талькова

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СК РФ) завершил расследование дела о расправе над певцом Игорем Тальковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе СК РФ.

«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана», — сказано в сообщении ведомства.

Шляфмана официально обвинили в совершении преступления. Следствие установило, что в ходе конфликта, возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в октябре 1991 года между Шляфманом и артистом Игорем Малаховым, первый достал револьвер и попытался выстрелить в последнего. Однако пуля попала в Талькова.

Материалы по теме:
«Для нас все это было ужасом» В 1994 году Россию потрясло убийство журналиста Холодова. Почему заказчиков и исполнителей не нашли?
«Для нас все это было ужасом»В 1994 году Россию потрясло убийство журналиста Холодова. Почему заказчиков и исполнителей не нашли?
28 марта 2021
«Игорь, он достал пушку!» 30 лет назад убийство певца Талькова потрясло всю Россию. Почему это дело не смогли раскрыть?
«Игорь, он достал пушку!»30 лет назад убийство певца Талькова потрясло всю Россию. Почему это дело не смогли раскрыть?
6 октября 2021

В 1992 году Шляфмана, который к тому времени выехал в Израиль, обвинили в непредумышленном преступлении. Однако в 2021-м следователи СК пришли к выводу, что в действиях концертного директора Талькова был умысел.

В ходе расследования было допрошено более 150 свидетелей, «среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия». Также были проведены генетические исследования и допрошены эксперты, которые работали над делом в 1991-1992 годах.

В частности, у одного из них изъяли вырезы из рубашки Шляфмана со следами крови. Эти улики «имеют существенное значение для установления причастности фигуранта» к преступлению. В СК заявили, что теперь уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В феврале сообщалось, что в центре Москвы сотрудники столичной полиции задержали сына Игоря Талькова. Тальков-младший был остановлен в центре столицы сотрудниками ДПС и честно признался им, что имеет при себе наркотики.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники впервые долетели до Северной Осетии. Расстояние от Украины до российского региона — более тысячи километров

      В США призвали Байдена немедленно отменить разрешение ВСУ бить по России

      В России объяснили национализацию активов украинских олигархов в Крыму

      Помощник победителя «Битвы экстрасенсов» обманул москвичку на 100 тысяч рублей

      Захарова предложила ООН призвать к диалогу другие ядерные державы

      Российский завод «АвтоВАЗ» привлек к работе 200 осужденных

      В Киеве рассказали о подготовке Залужного к работе в Великобритании

      В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Луганска

      ФИДЕ отреагировала на решение комиссии по этике о выговоре Дворковичу

      В расправе над Игорем Тальковым обвинили его концертного директора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше