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18:48, 13 июня 2024Силовые структуры

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о расправе над Игорем Тальковым

Суд заочно рассмотрит дело против директора Шляфмана об убийстве Талькова
Начало событий в новости В расправе над Игорем Тальковым обвинили его концертного директора

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд заочно рассмотрит уголовное дело о расправе над певцом Игорем Тальковым, обвинительное заключение утверждено прокуратурой в отношении его концертного директора Валерия Шляфмана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Шляфман заочно обвиняется по статьям УК РСФСР: об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, и о покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Материалы дела будут направлены в Петроградский районный суд города.

Ранее сообщалось, что следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Шляфмана. Его официально обвинили в совершении преступления. Следствие установило, что в ходе конфликта, возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в октябре 1991 года между Шляфманом и артистом Игорем Малаховым, первый достал револьвер и попытался выстрелить в последнего, однако пуля попала в Талькова.

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      Анна Габай
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