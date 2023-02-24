Сына известного российского певца из 90-х задержали с наркотиками

В Москве сына Игоря Талькова задержали с пакетиком гашиша

В центре Москвы сотрудники столичной полиции задержали сына известного российского певца Игоря Талькова, погибшего в 90-е. Об этом в пятницу, 24 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, Тальков-младший был остановлен в центре столицы сотрудниками ДПС и честно признался им, что имеет при себе наркотики. При осмотре у него нашли пакетик с зелено-коричневым веществом. По словам задержанного, изъятое является гашишем. После начала следственных действий, мужчина начал агрессивно себя вести, в связи с чем полицейские надели на него наручники.

7 февраля сообщалось, что 30-летнего российского актера театра и кино, известного по ролям информатора и старшего лейтенанта в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», Радмила Хайрутдинова задержали в Москве за незаконное хранение наркотиков.