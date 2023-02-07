Актера из сериала «Тайны следствия» задержали за хранение наркотиков

Актера из сериала «Тайны следствия» Хайрутдинова задержали за хранение наркотиков

30-летнего российского актера театра и кино, известного по ролям информатора и старшего лейтенанта в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», Радмила Хайрутдинова задержали за незаконное хранение наркотиков в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Артист находился в такси, когда автомобиль на проспекте Мира остановили инспекторы ДПС. По данным издания, актер находился под воздействием наркотических веществ и вел себя странно. Хайрутдинова досмотрели и обнаружили в его куртке пакет с 8 граммами марихуаны.

По словам артиста, он приобрел 12 граммов запрещенного вещества у незнакомца, с которым познакомился в баре. Часть марихуаны он употребил на месте, а часть забрал с собой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, актеру грозит до 15 лет тюремного заключения.

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