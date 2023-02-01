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00:41, 1 февраля 2023Культура

Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в убийстве

Болдуину предъявили формальные обвинения в непредумышленном убийстве оператора на съемках

Фото: Santa Fe County Sheriff's Office / Globallookpress.com

Актеру Алеку Болдуину предъявлены формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает издание Page Six.

Также обвинение предъявили отвечающий за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид. Теперь ей и Болдуину грозит до 18 месяцев тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.

Ранее стало известно, что Алек Болдуин продолжит сниматься в «Ржавчине» несмотря на обвинения в убийстве.

В конце октября офис шерифа округа Санта-Фе в американском штате Нью-Мексико завершил расследование стрельбы с участием Алека Болдуина Алека Болдуина, и дело передано прокурору.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив ее и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Как утверждал актер, он не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

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Екатерина Подвигина
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