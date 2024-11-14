По делу о расправе над Тальковым дала показания еще одна российская певица

Певица Лолита Милявская дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова

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Певица Лолита Милявская дала показания по делу о расправе над рок-музыкантом Игорем Тальковым в 1991 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на артистку.

По словам Милявской, все ее показания уже зафиксированы у следователя. «Я очень довольна, что расследование наконец произошло и закончено», — заявила она.

В июле Следственный комитет России объявил о завершении следствия по событиям 33-летней давности. По версии следствия, за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» вспыхнул конфликт из-за очередности выступления Талькова и Азизы — тогда концертный директор Валерий Шляфман выстрелил в охранника певицы, но попал в своего «подопечного».

Среди 150 свидетелей по делу оказалось множество знаменитостей, в том числе Олег Газманов, Игорь Николаев, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита. 13 ноября показания по делу в суде дала певица Наташа Королева (настоящее имя — Наталия Порывай).