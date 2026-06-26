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Забота о себе
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19:27, 26 июня 2026Забота о себе

Россиянам указали на часто допускаемую ошибку в душе

Трихолог Костенко: Ежедневное мытье головы может нарушать защитный барьер кожи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

Слишком частое мытье головы может привести к нарушению защитного барьера, предупредила врач-трихолог, врач-косметолог Анастасия Костенко. На часто допускаемую во время душа ошибку она указала в беседе с Life.ru.

Врач отметила, что частоту мытья головы нужно подбирать индивидуально, учитывая тип кожи, состояние волос, использование средств для укладки и уровень физической активности. «Ежедневное мытье подходит не всем, поскольку может нарушать защитный барьер кожи», — объяснила Костенко.

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По словам врача, после нарушения защитного барьера сальные железы могут начать вырабатывать больше кожного сала, из-за чего волосы быстрее становятся жирными. При необходимости мыть голову каждый день эксперт рекомендовала использовать мягкий шампунь. Для жирной кожи головы обычно подходит мытье раз в два дня, а при сухой и чувствительной — два-три раза в неделю.

Также Костенко посоветовала перед мытьем расчесывать волосы, использовать воду температурой около 40 градусов и наносить шампунь в первую очередь на кожу головы. Кондиционер или бальзам следует распределять только по длине волос, а после мытья не растирать их полотенцем, а аккуратно промокнуть, чтобы избежать повреждений.

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