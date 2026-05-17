Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:25, 17 мая 2026Забота о себе

Назван привлекающий комаров к человеку фактор

Роскачество: Запах пива и духов с лавандой усиливают интерес комаров к человеку
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Частота укусов комаров зависит от химии тела, физиологии и образа жизни человека. Например, запах пива значительно усиливает интерес насекомых, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«Почему одни люди постоянно страдают от укусов комаров, а другие остаются незамеченными? Оказалось, что все дело в химии тела, физиологии и даже образе жизни», — отметили в организации.

Эксперты пояснили, что духи с экстрактом лаванды, многие лосьоны, солнцезащитные кремы и стиральные порошки с отдушками могут невольно привлекать насекомых. Отдельный фактор — алкоголь: запах пива заметно повышает интерес москитов к человеку.

Одним из самых сильных магнитов для комаров является молочная кислота, которая активно вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок и выделяется с потом. Соответственно, тренировка на открытом воздухе может повысить атакуемость. Кроме того, частое дыхание увеличивает выброс углекислого газа, по которому комары определяют присутствие жертвы. Также насекомые обладают хорошим зрением, и одежда темных цветов делает человека более заметным для них.

В Роскачестве также отметили, что детей комары кусают реже, чем взрослых.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков заявил, что комары не представляют опасности для москвичей. По его словам, от насекомых можно заразиться опасной болезнью на юге России, но не в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили более 130 беспилотников по Московскому региону. Дроны упали на жилые дома, несколько человек погибли под завалами

    В США заявили об угрозе разрушительного конфликта с участием России

    Стало известно о больших потерях ВСУ

    Киеву предрекли проблемы на поле боя из-за Ермака

    Минобороны РФ раскрыло подробности массированной атаки ВСУ на регионы

    В Китае начали массово скупать одежду с цитатами Путина

    Пленный колумбиец рассказал о стрелявшем в наемника инструкторе ВСУ

    Пригород Одессы рискует сползти в море

    Германия оказалась бессильна перед одним кризисом

    Родных участников СВО предупредили о новой мошеннической схеме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok