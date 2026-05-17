Назван привлекающий комаров к человеку фактор

Роскачество: Запах пива и духов с лавандой усиливают интерес комаров к человеку

Частота укусов комаров зависит от химии тела, физиологии и образа жизни человека. Например, запах пива значительно усиливает интерес насекомых, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«Почему одни люди постоянно страдают от укусов комаров, а другие остаются незамеченными? Оказалось, что все дело в химии тела, физиологии и даже образе жизни», — отметили в организации.

Эксперты пояснили, что духи с экстрактом лаванды, многие лосьоны, солнцезащитные кремы и стиральные порошки с отдушками могут невольно привлекать насекомых. Отдельный фактор — алкоголь: запах пива заметно повышает интерес москитов к человеку.

Одним из самых сильных магнитов для комаров является молочная кислота, которая активно вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок и выделяется с потом. Соответственно, тренировка на открытом воздухе может повысить атакуемость. Кроме того, частое дыхание увеличивает выброс углекислого газа, по которому комары определяют присутствие жертвы. Также насекомые обладают хорошим зрением, и одежда темных цветов делает человека более заметным для них.

В Роскачестве также отметили, что детей комары кусают реже, чем взрослых.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков заявил, что комары не представляют опасности для москвичей. По его словам, от насекомых можно заразиться опасной болезнью на юге России, но не в столице.