Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:47, 17 мая 2026Бывший СССР

Пригород Одессы рискует сползти в море

Пригород Одессы Санжейка продолжает сползать в море, есть опасность для жителей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Денис Петров / РИА Новости

Пригород Одессы рискует сползти в море, речь идет о селе Санжейка, где сохраняется опасность для жителей. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«В сети публикуют фото типа "Найди отличия. Санжейка зимой и летом" — а власти ничего не предпринимают», — отметил Лебедев.

По его словам, аналогичная ситуация фиксируется на Гагаринском плато, где в асфальте образовался разлом, который продолжает расширяться. Однако и здесь никакой оперативной реакции ответственных структур на происходящее не последовало.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом. Основными же целями удара стали военные объекты в украинской столице и центральной части республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили более 130 беспилотников по Московскому региону. Дроны упали на жилые дома, несколько человек погибли под завалами

    В США заявили об угрозе разрушительного конфликта с участием России

    Стало известно о больших потерях ВСУ

    Киеву предрекли проблемы на поле боя из-за Ермака

    Минобороны РФ раскрыло подробности массированной атаки ВСУ на регионы

    В Китае начали массово скупать одежду с цитатами Путина

    Пленный колумбиец рассказал о стрелявшем в наемника инструкторе ВСУ

    Пригород Одессы рискует сползти в море

    Германия оказалась бессильна перед одним кризисом

    Родных участников СВО предупредили о новой мошеннической схеме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok