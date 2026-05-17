07:49, 17 мая 2026

Пленный колумбиец рассказал о стрелявшем в наемника инструкторе ВСУ

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Бразилии во время тренировок на полигоне случайно подстрелил другого наемника. Об этом рассказал пленный колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско, его слова приводит ТАСС.

«У нас был бразильский инструктор, его звали Атанаэль. Его отстранили от подразделения, потому что в первый день, когда мы бегали, он начал стрелять (в воздух), чтобы мы бежали быстрее. А потом он опустил оружие, выстрелил и, попав в камень, рикошетом ранил нашего товарища», — рассказал колумбиец.

По его словам, вместе с ним в группу иностранных наемников входили восемь других колумбийцев и несколько бразильцев. Ороско отметил, что был обычным поваром, но все равно прошел военную подготовку и оказался на поле боя.

Ранее стало известно о том, что ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без какого-либо обеспечения.

