ВСУ перебросили в район Большой Рыбицы колумбийских наемников без обеспечения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют колумбийских наемников на поле боя без обеспечения. Как пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, наемниками была доукомплектована украинская 21-я механизированная бригада (ОМБр) в районе Большой Рыбицы Сумской области.

Украинские волонтеры в свою очередь подтверждали, что колумбийцы были переброшены на позиции без обеспечения.

До этого иностранные наемники ВСУ жаловались на постоянные проблемы украинских солдат со здоровьем, а также на чуму.

Ранее же стало известно, что бойцы 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины оставляют позиции под Добропольем в Донецкой народной республике (ДНР), бросая наемников на произвол судьбы.