РИА Новости: ВСУ бросают наемников на позициях под Добропольем

Бойцы 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают свои позиции под Добропольем в Донецкой народной республике (ДНР), бросая наемников. Об этом рассказал российский офицер с позывным Тигр в беседе с РИА Новости.

«Во время дежурства выявили по радиоперехватам разговор между собой испаноговорящих иностранных наемников, где один жаловался на то, что украинский боец так и не зашел в траншею, где они укрывались от российских дронов», — рассказал Тигр.

Ранее был раскрыт маршрут наемников из Колумбии на Украину. По данным источника, их часто принимают на границе Польши и Украины, везут в части, а затем их следы теряются.