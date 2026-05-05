ТАСС: Иностранные наемники ВСУ жалуются на «чуму» у украинских солдат

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Иностранные наемники ВСУ жалуются на постоянные проблемы украинских солдат со здоровьем. Некоторые называют это «чумой», пишет ТАСС.

В публикации говорится о видео, на котором слышны кашель и чихания. Военнослужащий подписал ролик: «Командир разместил меня в одном доме с украинскими военнослужащими. Как же я устал от этого».

Другой наемник также указал на «чуму» в ВСУ. Он рассказал, что из-за украинских солдат он носит в аптечке антибиотики.

Сразу несколько бойцов 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала» умерли от пневмонии, рассказала в Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.