Безуглая заявила о высокой смертности от пневмонии в одном из полков ВСУ

Сразу несколько бойцов 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» умерли от пневмонии, рассказала в Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, указав на высокую смертность от болезней в полку.

По ее словам, семьи этих военнослужащих заявили о несвоевременном оказании медицинской помощи и беспорядке в части. Они обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также к командирам и врачам бригады.

«Они сообщили о пяти погибших от пневмонии в феврале 2026 года, допуская, что случаев может быть больше», — добавила Безуглая.

