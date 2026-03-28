Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:20, 28 марта 2026

В Раде заявили о высокой смертности от болезней в одном из полков ВСУ

Безуглая заявила о высокой смертности от пневмонии в одном из полков ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сразу несколько бойцов 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» умерли от пневмонии, рассказала в Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, указав на высокую смертность от болезней в полку.

По ее словам, семьи этих военнослужащих заявили о несвоевременном оказании медицинской помощи и беспорядке в части. Они обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, а также к командирам и врачам бригады.

«Они сообщили о пяти погибших от пневмонии в феврале 2026 года, допуская, что случаев может быть больше», — добавила Безуглая.

Ранее стало известно о странных смертях командного состава ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он лжет, это прискорбно». США обвинили Зеленского во вранье о позиции Вашингтона по Донбассу

    Трамп назвал число целей США в Иране

    Трамп сравнил демократов с Ираном

    Трамп рассказал о своих ожиданиях от переговоров с Ираном

    Никонов усомнился в отмене санкций против России во время президентства Трампа

    В Британии рассказали о своем национальном позоре

    Трамп предсказал судьбу Кубы

    В Раде заявили о высокой смертности от болезней в одном из полков ВСУ

    Трамп в шутку назвал заблокированный Ираном Ормузский пролив своим именем

    Никонов ответил на вопрос о «духе Анкориджа» по итогам визита в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok