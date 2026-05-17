08:31, 17 мая 2026Бывший СССР

Украинские военные в Сумах сожгли дома с трупами солдат ВСУ

ТАСС: ВСУ под Сумами сожгли дома, где ранее хранились трупы украинских бойцов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В селе Большая Рыбица Сумской области украинские военные сожгли несколько ветхих жилых строений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, ранее в этих домах находились тела военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская сторона разрешила эвакуировать их с линии боевого соприкосновения в период перемирия. После поджога судьба останков остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения, состоящие из пойманных дезертиров и бывших заключенных.

До этого стало известно, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Это составляет почти четвертую часть численности украинской армии.

