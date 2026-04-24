Бывший СССР
20:08, 24 апреля 2026

ВСУ перебросили состоящие из бывших дезертиров подразделения в Сумскую область

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область подразделения, состоящие из пойманных дезертиров и бывших заключенных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Некрологи украинских военнослужащих подтверждают информацию о переброске командованием ВСУ подразделений, укомплектованных бывшими заключенными и пойманными дезертирами», — рассказал источник агентства.

По его словам, в украинских социальных сетях начали появляться объявления о розыске пропавших без вести военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады, которая находилась близ Ветеринарного в Харьковской области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Оставившую жизнь при дворе ради любви принцессу заметили с младенцем

    Получить японскую визу в Москве стало сложнее

    Названа причина перегрева смартфонов Samsung

    Жителей Японии призвали работать в шортах ради экономии

    Максим Галкин опубликовал новое фото 77-летней Аллы Пугачевой с тростью

    Экономист объяснил выгоду антироссийских санкций для Европы

    Волонтеры спасли выпавшего из гнезда бельчонка в Саратовской области

    ВСУ перебросили состоящие из бывших дезертиров подразделения в Сумскую область

    Малышева призвала россиян бежать сломя голову от одного типа врачей

    Все новости
