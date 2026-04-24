ВСУ перебросили состоящие из бывших дезертиров подразделения в Сумскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область подразделения, состоящие из пойманных дезертиров и бывших заключенных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Некрологи украинских военнослужащих подтверждают информацию о переброске командованием ВСУ подразделений, укомплектованных бывшими заключенными и пойманными дезертирами», — рассказал источник агентства.

По его словам, в украинских социальных сетях начали появляться объявления о розыске пропавших без вести военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады, которая находилась близ Ветеринарного в Харьковской области.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России продвинулись до 1,5 километра вглубь Сумской области и взяли под контроль населенный пункт Мирополье. Из-за продвижения Российской армии расположенные у Мирополья подразделения ВСУ отступили.