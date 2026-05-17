Здание российского университета получило повреждения из-за украинского БПЛА

Слюсарь: В Азове в результате падения БПЛА повреждено остекление в здании ДГТУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 мая атаковали российские регионы. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем официальном Telegram-канале рассказал о повреждении здания Донского государственного технического университета (ДГТУ) в городе Азов.

В результате падения вражеского беспилотника взрывной волной выбило остекление в здании учебного заведения. Пострадавших нет.

Украинские беспилотники были также уничтожены в Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском Ростовской области.

В настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о 556 сбитых беспилотных летательных аппаратах ВСУ в небе над регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Московской области в результате массированной атаки погибли люди, а также получили повреждения жилые дома.

