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10:54, 6 июня 2026Экономика

Россия разработает ядерные реакторы для центров обработки данных

РИА Новости: В России работают над созданием сверхмалых ядерных реакторов для ЦОДов
Мария Винар

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Проректор МИФИ, президент консорциума «Большой МИФИ» Валерий Романюк сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о разработке ядерных реакторов для центров обработки данных (ЦОД) в России. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время нагрузка на ЦОД во всем мире быстро увеличивается. По этой причине в МИФИ начали работать над программой по созданию проекта сверхмалых ядерных реакторов как независимых источников питания для ЦОД от 5 до 50 мегаватт.

По словам Романюка, в планах создать отдельное структурное подразделение, где, помимо разработки ядерных реакторов, специалисты будут заниматься оптимизацией работы ЦОД на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее российским компаниям предложили строить ЦОД за границей.

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