Российским компаниям предложили строить центры обработки данных за границей

«Ведомости»: Белоруссия готова обеспечить энергоснабжением российские ЦОДы

Белоруссия готова обеспечить энергоснабжением центры обработки данных (ЦОД) российских компаний и проработать вопрос размещения ЦОДов на своей территории. Об этом со ссылкой на гендиректора белорусской Ассоциации высоких технологий и цифровой инфраструктуры Алексея Свентицкого пишут «Ведомости».

Отмечается, что они с главой российской Ассоциации участников отрасли (АУО) ЦОД Игорем Дорофеевым договорились обсудить и подготовить соответствующие предложения для рабочих групп в двух странах. Свентицкий напомнил, что ранее уже обсуждалось строительство ЦОДа «Москва — Минск», который бы расположился в приграничной зоне между Белоруссией и Россией. По его словам, есть и другие заинтересованные в подобном международном сотрудничестве, но в первую очередь следует «создать этот международный коридор в рамках союзных государств».

Дорофеев отметил, что на фоне положения дел в России строительство ЦОД в такой заграничной локации может стать альтернативой для отечественных компаний.

В 2025 году выработка электроэнергии в Белоруссии составила порядка 47 миллиардов киловатт-часов, а потребление, по данным за 2024-й, — 43,2 миллиарда. «Если Белоруссия имеет энергопрофицит, глупо этот шанс не использовать», — прокомментировал руководитель делового совета АУО ЦОД Алексей Солдатов.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты подчеркнули, что для реализации соответствующих предложений понадобится согласованная регуляторная база между странами.

Ранее в Минцифры заявили, что более скромные, чем ранее, темпы роста ЦОДов в России связаны с отложенным эффектом ввода мощностей из-за высокой ключевой ставки, а также ограничениями, связанными с энергодефицитом в больших городах. По словам гендиректора «Базис» Давида Мартиросова, число новых стойко-мест в российских ЦОД упало в 2025 году по сравнению с предыдущим почти втрое, до пяти тысяч, а на фоне ситуации со ставкой их окупаемость «вылетела за 10 лет» с прежних семи. Пробуксовку связывают в том числе и с активностью майнеров.

